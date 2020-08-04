Ухань, Китай, , 08:29 — REGNUM Число жертв взрыва на химической фабрике в провинции Хубэй в центральном Китае достигло шести, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

По данным на 7:00 местного времени 4 августа, еще четыре человека находятся в больнице с ранениями, их жизни ничего не угрожает. Инцидент произошел около 17:30 по местному времени 3 августа в цеху компании по производству органического кремния в городе Сяньтао.

Разгоревшийся пожар удалось потушить к 19:00 того же дня, сообщили в местном департаменте по связям с общественностью. Компания остановила производство. В настоящее время проводится расследование причин ЧП.

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