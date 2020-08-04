Петропавловск-Камчатский, , 08:23 — REGNUM В Камчатском крае на сбыте фальшивых денежных купюр попался 36-летний житель Петропавловска-Камчатского. Расследование по уголовному дело завершено, материалы дела направлены в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

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По версии следствия обвиняемый приобрел не менее 120 поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством по 5 тыс. рублей каждая. Фальшивыми деньгами он расплачивался в магазинах, передавал другим лицам.

В букмекерской конторе он расплатился фальшивкой и получил выигрыш в сумме 40 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье количество поддельных денежных знаков Банка России, выявленных во втором квартале 2020 года, снизилось почти на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Были обнаружены подделки двух номиналов, среди которых 17 пятитысячных и 10 тысячных банкнот.