Кемерово, , 08:20 — REGNUM В кузбасском посёлке Разведчик на территории частного нефтехранилища произошли разлив и возгорание дизельного топлива. По данным издания Vse42.ru, cигнал о пожаре в нефтеперекачной системе и бытовке поступил 3 августа в 22:00 (время местное). Огонь был ликвидирован в 22:39.

В результате пожара полностью сгорела бытовка, обгорела нефтеперекачная система, топливо сгорело на площади 30 квадратных метров. Общая площадь возгорания — 71 кв. м.

Предварительная причина пожара — нарушение технического регламента процесса производства.