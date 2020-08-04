Набережные Челны, Татария, , 08:43 — REGNUM В Набережных Челнах по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело пл факту падения девочки в сухой фонтан. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 21 июля, когда во время прогулки по территории сухого фонтана одна из защитных решеток самопроизвольно открылась и девочка провалилась одной ногой внутрь конструкции. Установлено, что причиной происшествия стала неисправность креплений решетки фонтана, а сотрудники Челнинского парка культуры и отдыха не обеспечили его безопасную эксплуатацию.

Прокуратура взяла расследование уголовного дела на особый контроль и внесет представление руководителю исполкома города в целях устранения причин происшествия и привлечения виновных к ответственности.

ИА REGNUM напоминает, в городе Альметьевске в пятницу, 31 июля, во время катания с горки на детской площадке получила травмы трехлетняя девочка. Следственные органы возбудили уголовное дело.

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