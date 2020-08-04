Владивосток, , 08:07 — REGNUM В четырёх районах Приморья действует карантин по африканской чуме свиней (АЧС), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Карантинные меры ввели в Яковлевском, Кировском районах, Чугуевском округе и Лесозаводске. Ветврачи проводят дезинфекцию личных подсобных хозяйств.

«На границе первой угрожаемой зоны установлены пункты пропуска, ветеринарные врачи изымают животных из хозяйств, проводят дезинфекцию частного сектора», — сказали в правительстве.

Африканская чума свиней была зафиксирована в Приморье в июле 2019 года. Для человека это заболевание опасности не представляет.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за африканской чумы свиней введен в Сергиевском районе Самарской области.