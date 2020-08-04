Владивосток, , 08:06 — REGNUM Предварительные прогнозы синоптиков оправдались — влияние бывшего тайфуна HAGUPIT всё-таки затронет Приморский край. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

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6−7 августа активные фронтальные разделы на западе Приморья с выходом на акваторию Японского моря тропического циклона (бывшего тайфуна HAGUPIT) принесут дожди, в некоторых районах сильные, с количеством 15−45 мм за 12 часов и менее, на юго-востоке утром и днём 6 августа пройдут очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее).

Ночью 7 августа проливной дождь (более 50 мм) прогнозируется на севере восточного побережья Приморья.

Дожди будут грозовыми, с сильным ветром. В бухтах побережья — сильный накат.

Есть вероятность паводка на реках края — подъём уровня воды на 0,4−0,9 м, на реках юго-восточных и восточных районов края возможны резкие подъёмы воды до 1,4 м. Возможны подтопления.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели вывезли из зоны бедствия, возникшей из-за наводнения в крае Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия в Грузии, 447 человек.