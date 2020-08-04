Иркутск, , 07:49 — REGNUM Счётная палата РФ выявила в Иркутской области нарушения в использовании бюджетных ассигнований, направленных на содержание автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения. Как сказано в официальном докладе, проверки проводились в 2018 и 2019 годах.

Выяснилось, что в Приангарье отсутствует региональная автоматизированная система весогабаритного контроля, хотя в 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на её разработку было предусмотрено 600 тыс. рублей, а фактическое освоение средств составило лишь 24 тыс. рублей.

При этом на территории Иркутской области существует проблема несанкционированного проезда по автомобильным дорогам транспортных средств с превышением весовых параметров, что ведет к разрушению дорожного полотна.

Помимо этого, установлено нецелевое использование средств бюджета Иркутской области на общую сумму 387,6 млн рублей: ФКУ Упрдор «Прикамье» оплачены услуги по содержанию несуществующего участка, завышен расчет НМЦК (начальной максимальной цены контракта) за счет увеличения фактической протяженности.

Вместе с тем именно в Приангарье за 2019 год было зафиксировано наибольшее количество ДТП и пострадавших на федеральных дорогах (447 единиц).

Анализ документов стратегического планирования (в соответствии с редакциями государственных программ, действующих на начало соответствующего года) проверенных субъектов Российской Федерации свидетельствует о том, что целевой показатель по доведению доли автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения не достигнут в 2017—2019 годах Иркутской областью и Забайкальским краем, в 2018 году — Карелией, в 2017—2018 годах — Марий Эл, в 2017 году — Чувашией.

Как уже сообщало ИА REGNUM, врачи не смогли спасти одну из девочек, пострадавших в серьёзном ДТП в Черемховском районе Иркутской области. Трагедия произошла 5 июля на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». По предварительной информации, водитель Toyota выехал на федеральную трассу, не уступив дорогу Mazda. В результате столкновения пострадали десять человек.

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