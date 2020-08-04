Владивосток, , 07:47 — REGNUM В Приморском крае перед судом предстанет бывший начальник Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций — структурного подразделения ОАО «Российские железные дороги» за мошенничество, получение и дачу взяток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.

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В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый получал взятки от коммерческих компаний, взамен он обещал им содействие по приоритетному обслуживанию на железных дорогах. От ООО «Миллениум МВ» он получил взятку в сумме 375 тыс. рублей, от «Пасифик Лоджистик» — 100 тыс.рублей. Помимо этого, он сам дал взятку в сумме 205 тыс. рублей своему вышестоящему руководителю за сокрытие ошибок, предоставление льгот по службе.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении доцента кафедры «Теория корабля, судостроения и технологии материалов» Сибирского государственного университета водного транспорта. Он обвиняется в получении взяток и служебном подлоге.