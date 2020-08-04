Уилмингтон, США, , 07:54 — REGNUM Ураган «Исаиас» вечером 3 августа обрушился на побережье штата Северная Каролина, США. Это следует из данных, опубликованных Национальным центром по предупреждению об ураганах США (NHC).

Отмечается, что в настоящее время ураган находится примерно в 65 километрах к юго-западу от города Уилмингтон (штат Северная Каролина) и перемещается на северо-восток со скоростью 9,7 м/с. Скорость ветра в его пределах достигает 38 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, перед тем, как ночью на 4 августа достичь восточного побережья США, тропический шторм «Исаиас» набрал силу урагана. Штормовые предупреждения в связи с приближением урагана ранее были объявлены в штатах Северная и Южная Каролина, и в Нью-Йорке.

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