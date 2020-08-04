Чита, , 07:25 — REGNUM Решать проблему с затоплением улиц Читы после ливней взялись власти Забайкальского края. Как сообщает сегодня, 4 августа, пресс-служба забайкальского губернатора, администрация города предлагает два выхода по решению проблемы ливневой канализации.

В первом случае речь идёт о полном обследовании сети, состоящей из 52 ливневых коллекторов и проведении работ по очистке и ремонту существующей системы. На это потребуется 98 млн рублей. Второй вариант существенно дороже: на реконструкцию и строительство новых коллекторов, а также — изготовление проектно-сметной документации потребуется более 1,600 млрд рублей.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил выделить финансирование на очистку существующих коллекторов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после продолжительных ливней дороги в Чите напоминали реки. Помимо этого в центре столицы Забайкальского края образовался провал, сотни людей остались без горячей и холодной воды почти на сутки.

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