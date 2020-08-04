Улан-Удэ, , 06:33 — REGNUM По состоянию на утро, 4 августа, в Бурятии выявлены 4263 носителя коронавируса. Причём, 25 из них появились только за последние сутки. Как сообщает региональное министерство здравоохранения, успешно завершили лечение и выписались из больниц 3527 человек, умерли 44 человека.

Проходят лечение в стационарах республики 312 больных. Не обошлось без двух новых смертельных случаев. На амбулаторном лечении находятся 380 пациентов. Занятость коечного фонда составляет 39,7%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро, 3 августа, в инфекционных стационарах с подтверждённым SARS-CoV-2 находились 313 пациентов, из них 15 детей.

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