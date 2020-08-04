Ухань, Китай, , 06:27 — REGNUM Пять человек получили ранения и еще четверо пропали без вести в результате взрыва на химическом предприятии в центральном Китая, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в провинции Хубэй центральной части Китая. Взрыв прогремел около 17:30 по местному времени в цеху компании по производству органического кремния в городе Сяньтао. Пожар был потушен только в 19:00 по местному времени.

Все раненые были доставлены в госпиталь для оказания медицинской помощи, сообщили в департаменте по связям с общественностью города. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести Причины произошедшего выясняются.