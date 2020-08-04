Нашвилл, США, 4 августа 2020, 06:18 — REGNUM Вертолет Eurocopter упал в реку Теннесси в Соединенных Штатах, передает телеканал WVLT.
Сообщается, что крушение вертолета произошло вечером 3 августа. На борту воздушного судна находились четыре человека, троим из них удалось всплыть. Их подобрала лодка, оказавшаяся недалеко от места падения вертолета.
Четвертого пассажира найти пока не удалось, ведется поисково-спасательная операция. Причины падения вертолета также выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля два легкомоторных самолета столкнулись в американском штате Невада. В результате происшествия погибли два человека.
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