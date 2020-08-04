Иркутск, , 06:12 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 4 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 14 123 человек, причём 135 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертей: умер один пациент с COVID-19 и ещё один носитель SARS-CoV-2. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 216 человек.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 853 пациента, из них 53 человека болеют тяжело. Выздоровели 10 388 человек.

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