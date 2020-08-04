Новосибирск, , 06:06 — REGNUM Новосибирские следователи продолжают проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в жилом доме в селе Бакмасиха Барабинского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что утром 3 августа 2020 года в ходе тушения пожара в доме в селе Бакмасиха были обнаружены тела мужчины, 1947 года рождения, и женщины, 1957 года рождения. Назначена доследственная проверка.

Читайте также: В Новосибирской области в сгоревшем доме обнаружили тела двух человек

По данным следствия, около 6:17 (время местное) 3 августа 2020 года в одном из жилых домов в селе Бакмасиха произошёл пожар. В это время в жилище находились 63-летняя владелица дома, а также её 73-летний сожитель. В момент возгорания они спали. Пожар обнаружили соседи и вызвали пожарных. Но спасти их не удалось.

«Следователем СКР совместно с дознавателем МЧС России проведен осмотр места происшествия. Предварительная причина смерти потерпевших — отравление угарным газом. Точная причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы», — уточнили в региональном управлении СКР.

Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в санузле дома.