Сеул, , 06:02 — REGNUM По меньшей мере 12 человек погибли, семеро пострадали и еще 14 пропали без вести после наводнений и оползней в Южной Корее, которые были спровоцированы обильными ливнями в стране, сообщается на сайте штаба республики по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам.

Ранее сообщалось о шести жертвах.

Из-за разгула стихии также повреждены более 600 жилых домов и эвакуированы более тысячи жителей страны. В столице Южной Корее Сеуле закрыто движение по автодорогам и мостам через реку Ханган.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Южной Корее из-за наводнений и оползней был введен — третий — самый высокий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

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