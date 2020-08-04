Якутск, , 05:12 — REGNUM В Якутии 4 августа действуют 75 лесных пожаров на общей площади 257 056,5 га, площадь активного горения составляет 385,58 га. За сутки возникло четыре новых возгорания, четыре удалось ликвидировать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС республики.

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За сутки площадь пожаров увеличилась на 85,5 га за счёт увеличения площадей пожаров в обслуживаемой зоне и увеличения количества пожаров в зоне контроля. На тушении природных пожаров было задействовано 769 человек и 82 единицы техники.

4 августа тушат 17 лесных пожаров, 8 из них локализованы. В зоне контроля, на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда, действует 58 термоточек на общей площади 255 302 га.

На защите от огня села Алеко-Кюель в Среднеколымском районе работала аэромобильная группировка регионального управления МЧС из 20 человек. Проводились работы по встречному отжигу.

В случае ухудшения обстановки в полной готовности находятся 70 специалистов и девять единиц техники.

Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Кобяйского, Среднеколымского, Усть-Алданского и Томпонского районов, где зарегистрировано 45 очагов природных пожаров.

«Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населённых пунктах региона. В связи с отсутствием осадков, учитывая северный, северо-восточный ветер 4−8 м/с, существует вероятность задымления в 23 населённых пунктах на территории Среднеколымского, Момского, Усть-Майского, Абыйского, Верхоянского и Томпонского районов», — предупредили в МЧС Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в зоне контроля действует более 50 термоточек на общей площади 255 278 га.