Чарлстон, США, , 05:04 — REGNUM Перед тем, как ночью на 4 августа достичь восточного побережья США, тропический шторм «Исаиас» набрал силу урагана. Об этом 3 августа сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC).

«Isaias набрал силу урагана и, как ожидается, обрушится на сушу предстоящей ночью в сопровождении опасных ветров и прилива», — говорится в сообщении центра.

В настоящее время «Исаиас» находится на 100 километров восточнее города Чарлстон (штат Южная Каролина) и движется на северо-восток со скоростью 7,1 м/с. Скорость ветра в пределах урагана достигает 33,5 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке в связи с приближением к восточному побережью США тропического шторма «Исаиас» объявили штормовое предупреждение. 31 июля режим ЧС из-за приближающегося «Исаиаса» ввели власти американского штата Флорида.

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