Владивосток, , 04:20 — REGNUM В Приморье в 2020 году инспекторами ДПС выявлено 4 тыс. 122 водителя за рулём с признаками опьянения. Зарегистрировано 463 ДТП, совершённых пьяными водителями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого УМВД.

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Из всех задержанных водителей в состоянии алкогольного опьянения 2 тыс. 422 человека прошли медосвидетельствование, 1 тыс. 700 — отказались.

В «пьяных» ДТП 32 человека погибли, 307 — получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 765 автомобилей.

В 26 случаях в салонах автомобилей находились несовершеннолетние дети. В трёх ДТП преступная халатность привела к гибели детей: 15-летняя девочка-пассажир в Хорольском районе, 14-летняя девочка-пешеход в Дальнегорске, 8-летний мальчик-пешеход в Партизанском районе Приморья.

Аварийно опасными днями остаются суббота и воскресенье, а наибольшее число пьяных ДТП регистрируется во Владивостоке (64), Уссурийске (61), Артёме (33) и Партизанске (27).

Как сообщало ИА REGNUM, оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях: неисправность автомобиля или Ефремова вообще не было за рулём.