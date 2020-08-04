Богота, , 04:26 — REGNUM На востоке Колумбии неизвестные забросали гранатами полицейский участок. Об этом 3 августа сообщает радиостанция La FM.

По данным радиостанции, в понедельник к полицейскому участку, расположенному в муниципалитете Тибу (восточный департамент Норте-де-Сантандер) на мотоцикле подъехали неизвестные и бросили в здание две гранаты. Отмечается, что в результате взрывов гранат никто не пострадал.

В настоящее время власти ведут расследование. По комментариям радиостанции, в данной местности очень активно действуют различные незаконные вооружённые группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, по заявлению представителя колумбийской полиции полковника Нельсона Киньонеса, часть преступников, угнавших грузовой автомобиль с пивом в столице Колумбии Боготе, были пойманы. Транспортное средство было найдено по сигналам встроенного датчика GPS. Преступники успели разгрузить пиво на небольшом складе.

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