Чита, , 04:06 — REGNUM В Чите утром 4 августа восстановили подачу воды во все 634 здания, которые из-за серьёзной коммунальной аварии — обрушения канализационного коллектора остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По её данным, воду включили в 06:00. Всего под аварийное отключение попали 599 жилых домов, 27 детских садов и восемь медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Читы во время прокладки канализационного коллектора диаметром 800 мм в районе улиц Амурской — Журавлева обрушились стены котлована, перекрыв действующий канализационный коллектор диаметром 1000 мм. Отмечается, что причиной обрушения стал размыв грунта ливневыми стоками.

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