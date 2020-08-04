Благовещенск, , 03:01 — REGNUM В Амурской области на реке Селемджа остановлено попадание в воду нефтепродуктов. Спасатели продолжают работу на месте происшествия, появились первые версии того, как произошло загрязнение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Боновыми ограждениями удалось приостановить распространение загрязнения. Специалисты приступили к очищению воды от пятен с помощью сорбентов, которых на место завезено в достаточном количестве.

Концентрация загрязнения воды в реки достигла 1,5 тыс. единиц. Пробы воды взятые ниже по течению, показали отсутствие вредных веществ.

Появились и первые версии того, как именно и по чьей вине произошла утечка нефтепродуктов.

«Предполагать источник пока преждевременно, но с большой долей вероятности можно сказать, что ранее недобросовестный арендатор оставил либо технику в котловане, либо емкости с отработанными маслами. За несколько лет ёмкость проржавела и начали проступать пятна. Работы продолжаются, сейчас это под контролем», — сообщил зампред правительства Приамурья Александр Нестеренко.

СУ СК РФ по Амурской области приступило к проведению проверки, устанавливается источник сброса нефтепродуктов, ущерб нанесённый загрязнением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на реке Селемджа спасатели для сдерживания распространения нефтепродуктов выставили боновые заграждения протяженностью 140 метров.