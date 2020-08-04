Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Лимонная акула укусила жителя США Джастина Сталлера, который вместе со своей семьей находился на отдыхе на американском архипелаге Флорида-Кис, сообщает издание USA Today.

Нападение произошло в момент, когда он увидел на мелководье маленькую рыбку и захотел перенести ее подальше от находящихся неподалеку детей.

Акула нанесла мужчине 15-сантиметровую рану. При этом, уже после инцидента, Сталлер рассказал, что кость не была задета и он потерял мало крови.

Отмечается, что ранее на мужчину нападал аллигатор и его кусал паук.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля у берегов американского штата Мэн при нападении акулы погибла женщина.

Читайте ранее в этом сюжете: У берегов США из-за нападения акулы погибла женщина