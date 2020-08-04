Мисурата, Ливия, , 02:26 — REGNUM В ливийском городе Мисурата, расположенном в 200 километрах восточнее столицы Триполи, в аэропорту загорелся один из пассажирских терминалов. Об этом 3 августа сообщает портал Akhbarlibya24.net.

По данным портала, терминал, который к настоящему моменту пожарные уже потушили, могли поджечь недовольные вспышкой коронавирусной инфекции в городе. Отмечается, что именно этот воздушный транспортный узел, который является одним из важнейших на западе страны для авиарейсов из-за рубежа, стал основным источником коронавируса в Мисурате. Официальных подтверждений такой версии пожара пока не было.

Администрация аэропорта заявила, что в настоящее время причины пожара ещё не установлены. О пострадавших и возможных размерах материального ущерба также не сообщается.

Напомним, в связи с резким увеличением в конце июля числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 среди горожан, муниципалитет Мисураты объявил чрезвычайное положение.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Ливии выявили рекордное с начала пандемии число заражённых новым коронавирусом — 216 человек. За следующие сутки в Ливии выявили ещё 183 случая заражения.

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