Бразилиа, , 02:06 — REGNUM Не менее восьми человек погибли в результате массового ДТП в штате Парана на юге Бразилии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что авария произошла на федеральной автотрассе BR-277. По предварительным данным, сначала столкнулись два автомобиля, а затем в них врезались около 16 легковых машин, пять мотоциклов и один грузовик. В результате происшествия погибли восемь человек, еще 23 получили различные травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Болгарии столкнулись несколько легковых автомобилей и грузовик. В результате массового ДТП погибли шесть человек, еще пятеро получили ранения.

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