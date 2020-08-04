Шайенн, США, , 01:15 — REGNUM Примерно от 16 до 20 человек пострадали при падении трех воздушных шаров на западе американского штата Вайоминг, пострадали от 16 до 20 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на службу шерифа.

На устройствах проводили демонстрационные полеты. Один из пострадавших доставлен в больницу. Причины инцидента не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в международном аэропорту имени Ахмада Яни в индонезийском городе Семаранга упал объект, похожий на большой воздушный шар.

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