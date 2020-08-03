Нарьян-Мар, 3 августа 2020, 22:37 — REGNUM В работе Ненецкой окружной больницы, при транспортировке из которой погибла двухлетняя девочка, выявили нарушения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации НАО.
Росздравнадзор выявил нарушения в работе учреждения по двум направлениям — качеству оказания медицинской помощи и организации медицинской помощи. По первому пункту вынесено дисциплинарное взыскание в форме выговора в адрес врача-педиатра. Серьезные нарушения в области организации медицинской помощи выявлены со стороны заведующей детской поликлиникой. По ней в ближайшее время будет принято отдельное решение.
Проверка была проведена после гибели двухлетней пациентки. Как сообщало ИА REGNUM, ребенок с врожденным заболеванием погиб при транспортировке из Ненецкой окружной больницы в столичный медцентр. Трагедия возмутила общественность — в соцсетях в адрес врачей посыпались обвинения.