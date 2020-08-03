Нарьян-Мар, , 22:37 — REGNUM В работе Ненецкой окружной больницы, при транспортировке из которой погибла двухлетняя девочка, выявили нарушения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации НАО.

В больнице

Росздравнадзор выявил нарушения в работе учреждения по двум направлениям — качеству оказания медицинской помощи и организации медицинской помощи. По первому пункту вынесено дисциплинарное взыскание в форме выговора в адрес врача-педиатра. Серьезные нарушения в области организации медицинской помощи выявлены со стороны заведующей детской поликлиникой. По ней в ближайшее время будет принято отдельное решение.

Проверка была проведена после гибели двухлетней пациентки. Как сообщало ИА REGNUM, ребенок с врожденным заболеванием погиб при транспортировке из Ненецкой окружной больницы в столичный медцентр. Трагедия возмутила общественность — в соцсетях в адрес врачей посыпались обвинения.

«Мы не можем игнорировать то, что люди пишут в социальных сетях. Ситуация накалилась до предела. Я убедительно Вас прошу, чтобы не было никаких покрытий, как в той поговорке «рука руку моет» — ни в коем случае. Все должно быть честно и объективно проведено. Хочу подчеркнуть, мы в действия Следственного комитета не вторгаемся, но по результатам нашей служебной проверки виновники не только должны быть определены, но и справедливо наказаны. Если результаты показывают, что какие-то действия или бездействие заведующей привели к гибели ребенка, то значит и реакция должна быть жесткой. Это очень резонансное дело! Все должно быть честно и справедливо», — сказал Юрий Бездудный, обращаясь к руководителю департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Сергею Свиридову.