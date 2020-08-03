Екатеринбург, , 21:45 — REGNUM Бывший руководитель свердловского управления Банка России Сергей Сорвин ушёл из жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Трудовая биография Сорвина была связана со Свердловской областью. В 1987—2013 годах управленец возглавлял региональное управление Центробанка.

«Уход Сергея Сорвина из жизни — большая потеря для Урала», — заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области скончался министр АПК Свердловской области Дмитрий Дёгтярев. Перед этим у него диагностировали COVID-19.

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