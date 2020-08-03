Бамако, , 21:24 — REGNUM В результате жёсткой посадки самолёта миссии ООН в Мали никто серьёзно не пострадал. Об этом сообщило посольство России в западноафриканской стране.

Карта Мали presse03

«На борту было 11−12 человек. Сколько пострадавших уточняется, но максимум, что там есть, это сломанная нога у одного из находившихся на борту», — приводит слова представителя посольства ТАСС.

Российские дипломаты подтвердили сообщения СМИ о том, что инцидент произошёл с самолётом авиакомпании Utair, который выполнял рейс для миссии ООН.

«В Utair большинство персонала — это наши граждане, иногда бывают белорусы. Информация уточняется», — сказали в посольстве.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно самолёт Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA), следовавший из Бамако, совершил жёсткую посадку в городе Гао.

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