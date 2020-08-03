Москва, , 18:17 — REGNUM За первые полгода на Северном Кавказе ликвидировано восемь террористов. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

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Отмечается, что на объединенном пункте управления командующего Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе состоялось подведение итогов служебно-боевой деятельности за первое полугодие 2020 года. По словам командующего группировкой Василия Федорука, воинскими частями и подразделениями в составе ОГВ совместно с другими правоохранительными органами в первом полугодии 2020 года было нейтрализовано восемь террористов.

Помимо этого, было обнаружено и уничтожено 31 объект инфраструктуры террористов, более 2 тысяч боеприпасов, 27 авиаснарядов, 35 гранат, 632 мины, обезврежено 18 самодельных взрывных устройств. Изъято из незаконного оборота более 250 единиц стрелкового и охотничьего оружия. Кроме того, было задержано 28 участников и пособников бандгрупп, более 240 человек, находящихся в розыске, в том числе международном — 8, в федеральном — 233.

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