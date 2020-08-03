Сургут, Югра, , 17:36 — REGNUM В Сургуте второй раз за месяц загрязнена нефтепродуктами городская река Сайма. Это становится похоже на экологический терроризм, прокомментировал ситуацию глава города Вадим Шувалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Screenshot Vk.com/vadim.shuvalov

"В реке оказалось около 200 литров масла. Чистое везение, что с июльского разлива не убрали боновые заграждения — они остановили распространение масляной плёнки», — отметил глава Сургута.

Вадим Шувалов сообщил, что уже обнаружен коллектор, через который произошёл слив.

«Изучим все подходы и найдём тех, кто нам пытается портить экологию!» — пообещал мэр экономической столицы Югры.

Напомним, в начале июля в реку Сайму каким-то образом попали около 200 литров отработанного мазута.

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