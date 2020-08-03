Сургут, Югра, 3 августа 2020, 17:36 — REGNUM В Сургуте второй раз за месяц загрязнена нефтепродуктами городская река Сайма. Это становится похоже на экологический терроризм, прокомментировал ситуацию глава города Вадим Шувалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Вадим Шувалов сообщил, что уже обнаружен коллектор, через который произошёл слив.
Напомним, в начале июля в реку Сайму каким-то образом попали около 200 литров отработанного мазута.
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