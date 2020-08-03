Киев, , 16:56 — REGNUM Уголовное дело по статье «террористический акт» возбуждено властями украинской столицы после захвата здания бизнес-центра «Леонардо», передаёт 3 августа «112 Украина».

Уголовное дело о теракте (статья 258 УК Украины) возбуждено киевской прокуратурой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа произошёл захват бизнес-центра «Леонардо» в центральной части украинской столицы. Вошедший в находящееся в бизнес-центре здание «Универсал Банка» человек заявил, что взорвёт бомбу.

При этом он потребовал предоставить ему возможность выступить по телевидению, сумму в 40 тысяч гривен и захватил в заложники всех находящихся в отделении людей.

Глава отделения «Универсал Банка» после того, как он освободил заложников, осталась с ним по собственной инициативе, пока его не задержали.

Приехавший спецназ обезвредил злоумышленника, задержал его, заложница была освобождена. Женщина не пострадала. Известно, что злоумышленник — гражданин Узбекистана 1988 г.р.

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