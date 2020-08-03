Самара, , 16:09 — REGNUM Двух полицейских, подозреваемых в получении взятки, задержали в Самаре. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, с июля прошлого года по июль текущего года подозреваемые начальник и старший оперуполномоченный отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Промышленному району отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по г. Самаре каждый месяц получали от гражданина по 40 тысяч рублей. За это, считают следователи, они должны были осуществлять общее покровительство и не привлекать гражданина к ответственности за хранение и реализацию алкоголя без необходимой документации. При этом общая сумма взятки составила порядка 380 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Один из подозреваемых находится под домашним арестом, второй — задержан. В отношении второго подозреваемого в ближайшее время следователи направят ходатайство в суд о заключении его под арест.

В ГУ МВД РФ по Самарской области по данному факту проходит служебная проверка.

Кроме этого, следователи не исключают, что подозреваемые могут быть причастны к совершению других подобных преступлений.

Расследование дела продолжается.

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