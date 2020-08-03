Ставрополь, , 15:59 — REGNUM Два человека погибли на Ставрополье в результате столкновения легковой машины и грузовика. Еще один участник аварии госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Авария Kaatjem

ДТП произошло накануне вечером на участке автотрассы «Кавказ» в Кочубеевском районе Ставрополья. По данным полиции, водитель LADA Priora — 26-летний житель соседнего региона — по пути из Невинномысска в Минеральные Воды не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный КамАЗ.

Двое пассажиров легковушки — 24-летняя жительница Пятигорска и 22-летний житель соседнего региона — от полученных травм скончались на месте. Сам водитель автомобиля Priora в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. По факту происшествия проводится проверка.