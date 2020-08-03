Ивано-Франковск, Украина, 3 августа 2020, 15:36 — REGNUM В Ивано-Франковской области Украины полицейские задержали вооружённого подозреваемого в выращивании наркотиков. Об этом сообщили 3 августа в пресс-службе департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.
На место инцидента прибыла полиция. По итогам переговоров злоумышленник сдался, никто не пострадал, добавили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве сотрудники спецслужб задержали мужчину, подозреваемого в захвате заложника в центре города.
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