Ивано-Франковск, Украина, , 15:36 — REGNUM В Ивано-Франковской области Украины полицейские задержали вооружённого подозреваемого в выращивании наркотиков. Об этом сообщили 3 августа в пресс-службе департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

«Проводился обыск у лица, подозреваемого в выращивании наркотикосодержащих растений (конопли). Негодяй, понимая, что разоблачение его незаконной деятельности неизбежно, в ответ на зачитывание постановления осуществил два выстрела из «обреза», после чего достал предмет, похожий на гранату Ф-1, и начал угрожать правоохранителям», — сказано в сообщении.

На место инцидента прибыла полиция. По итогам переговоров злоумышленник сдался, никто не пострадал, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве сотрудники спецслужб задержали мужчину, подозреваемого в захвате заложника в центре города.

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