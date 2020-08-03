Киев, , 15:09 — REGNUM Спецназ Службы безопасности Украины (СБУ) «Альфа» захватил в Киеве подозреваемого в терроризме, который ранее взял в заложники начальника отделения банка в бизнес-центре «Леонардо». Об этом сообщило 3 августа издание Strana.ua.

Ранее к злоумышленнику зашли журналисты и даже пообщались с ним, выполнив тем самым его требования. Подозреваемый заявил, что всех политиков на Украине следует посадить в тюрьму.

Журналисты отмечают, что его захватили сотрудники спецслужб во время прямого эфира на телеканале Zik. Правоохранители быстро стянули с ноги подозреваемого верёвку, которая якобы была присоединена к детонатору.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мужчина заявил, что бомба, которая якобы находится в его рюкзаке, взорвётся в случае его гибели, поскольку детонатор привязан к его ноге.

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