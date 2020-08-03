Киев, , 14:54 — REGNUM Подозреваемый в захвате отделения банка в Киеве заявил, что в случае его гибели произойдёт взрыв. Об этом написал заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко 3 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Террорист заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который детонирует, если его убьют, так как за ногу прицеплен трос, привязанный к детонатору», — рассказал он.

Геращенко отметил, что правоохранители не знают, насколько серьёзны намерения подозреваемого, а также есть ли у него на самом деле взрывчатка, или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Киева появились полицейские снайперы. Они готовятся к ликвидации возможного террориста.

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