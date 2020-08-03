Москва, , 14:51 — REGNUM Сотрудники полиции задержали мужчину, напавшего на сотрудника Росгвардии в парке Горького 2 августа в Москве. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

«Участники конфликта установлены. Напавший на росгвардейца гражданин задержан», — сообщили ТАСС в ведомстве.

По факту нападения на сотрудников Росгвардии возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 августа в Москве в Парке Горького произошла потасовка между полицейскими и бывшими десантниками. Конфликт начался после того, как стражи порядка пытались задержать одного из мужчин, отмечавших День ВДВ.

В свою очередь, директор парка сообщил, что конфликт в Парке Горького был исчерпан после «разъяснительной беседы», а участников инцидента отпустили.

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