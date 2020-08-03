Чебоксары, , 14:39 — REGNUM Чувашские полицейские возбудили 15 административных материалов, изучив видеозаписи в социальных сетях с движением свадебного кортежа. Также проводится проверка на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает МВД по Чувашии.

Внимание правоохранителей привлекла размещённая в соцсетях видеозапись со свадьбы в Канашском районе, в частности — особенности движения свадебного кортежа. По данным полиции, управлявшие машинами молодые люди пересекали сплошную линию разметки и выезжали на встречку, вылезали из окон машин во время движения, а у некоторых легковушек были затемненные передние стекла и специальные световые сигналы (стробоскопы).

В ходе проверки по выявленным нарушениям полицией возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, в том числе пять — за нарушение правил применения ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ), четыре — выезд в нарушении ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения (по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ).

В МВД по республике отмечают, что также выявлены признаки нарушения пп. «б», «в» ч. 4 указа главы «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики». По данным фактам также проводится проверка.

Отметим, что речь в указе в данных пунктах идёт о запрете проведения досуговых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы ресторанов и кафе (исключение — временные террасы, веранды).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Чувашии движение свадебного кортежа завершилось аварией и смертью пассажира. Напомним, авария произошла возле деревни Мачамуши Вурнарского района. По данным ГИБДД Чувашии, одна из «свадебных» машин («Лада-Приора»), следовавшая в сторону Чебоксар, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовым «Мерседесом». По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада-Приора» пытался совершить обгон, но не успел завершить маневр. Молодой человек с травмами был доставлен в больницу, пассажирка скончалась на месте ДТП.