Кызыл, , 14:30 — REGNUM Уголовное дело по факту мошенничества при строительстве домов для сирот (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено в Туве, сообщили ИА REGNUM 3 августа в Следственном комитете РФ.

По данным ведомства, речь идёт о строительство домов в селе Сарыг-Сеп Каа-Хемского района. По версии следствия, в августе 2019 года по итогам аукциона между заказчиком ГКУ Тувы «Госстройзаказ» и подрядчиком ООО «Энестрой» был заключён госконтракт на строительство двух домов, предназначенных для детей-сирот. Общая сумма — более 3 млн рублей, срок исполнения значился до 30 ноября 2019 года.

В декабре 2019 года подрядчик представил фиктивные акты о приёмке выполненных работ. При этом работы по госконтракту выполнены не были, их объём не соответствовал указанным актам. Однако на основании данных документов на расчётный счёт подрядчика перечислили более 3 млн рублей. Бюджету республики был причинён ущерб в особо крупном размере.

В отношении должностного лица из «Госстройзаказа» возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что он подписал справку о стоимости работ, на основании которой подрядчику необоснованно перечислили 3 947 846 рублей.

Расследование продолжается, изымается документация, по которой будут назначены экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту предоставления детям-сиротам некачественного жилья возбуждено в Башкирии.

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