Кабул, , 14:21 — REGNUM В результате нападения на тюрьму в афганском городе Джелалабаде погибли 29 человека и еще 50 человек пострадали, передает 3 августа телеканал TOLOnews.

В министерстве обороны Афганистана сообщили, что нападение на тюрьму продолжалось 18 часов. В результате были убиты пять террористов и трое задержаны.

Нападение началось вечером 2 августа — террорист-смертник взорвал ворота тюрьмы с помощью автомобиля. Ответственность за нападение взяли на себя террористы из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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