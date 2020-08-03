Чебоксары, , 14:15 — REGNUM В первую августовскую рабочую неделю в Чувашии будет солнечно и в целом без осадков. В середине недели в республику вернётся 30-градусная жара, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Антициклон из Европы принёс в республику тёплую и преимущественно сухую погоду. 4 августа в Чебоксарах ожидается +21…+23 градуса, в целом по Чувашии воздух прогреется до +26 градусов.

Антициклон сменит тёплая воздушная масса, в результате в республике в середине недели наступит жара: по прогнозам, будет +30 градусов в тени. 7 августа под влиянием холодного фронта местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Прохладная погода сохранится в выходные, 8−9 августа, не исключаются небольшие дожди. Следующая неделя может начаться с сильных дождей и похолодания до +15…+20 градусов, после чего в Чувашию ненадолго вернётся тёплая погода.