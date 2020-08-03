Токио, , 14:12 — REGNUM 13−16 августа в Японии будут отмечать традиционный праздник поминовения усопших Обон. Обычно в эти дни многие люди возвращаются в родные дома. Однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией могут возникнуть проблемы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура сказал, что соберет специальную экспертную группу для рассмотрения мер по снижению рисков заражения вирусом в эти дни, сообщает информационный канал ANN.

«Большое опасение вызывают пожилые люди. Мы проведем встречу с экспертами, чтобы обсудить текущую инфекционную ситуацию, тщательно продумать необходимые меры. Затем правительство примет соответствующее решение» — сказал министр на пресс-конференции. Он особенно отметил риск заражения пожилых родственников молодыми людьми, которые могут переносить вирус бессимптомно. Министр призвал каждого хорошо подумать о собственных мерах предосторожности.

Кроме того, Ясутоси Нисимура коснулся проблемы дискриминации зараженных коронавирусом людей и клеветы. Правительственный чиновник назвал «неприемлемыми» такие действия, как «злонамеренные сообщения», попытки выудить личную информацию и «клевета», с которой звонят на рабочие места знакомых. На встрече с экспертами обсудят и эту проблему.