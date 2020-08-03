Тбилиси, , 14:25 — REGNUM Спасатели вывезли из зоны бедствия, возникшей из-за наводнения в крае Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия в Грузии, 447 человек. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Онского муниципалитета.

Также, по официальным данным, 21 местному жителю помогли вернуться в свои дома. Сообщается, что устранены почти все повреждения электролинии, и электроснабжение возобновлено в десяти селах. В четырех населенных пунктах, жители которых до сих пор остаются без электричества, оно должно появиться завтра. Из-за нелетной погоды приостановлены полеты вертолетов.

«На данный момент в пострадавшие от наводнения села доставили 670 продовольственных наборов и 1295 буханок хлеба. Если завтра получится возобновить полеты, людям будут доставлены необходимые продукты и предметы первой необходимости», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что дорога еще не восстановлена в сёла Глола, Хидешлеби, Мажиети и Чиора. Туда отправлены врачи.

Напомним, наводнение в районе произошло 29 июля из-за того, что река Риони разлилась после сильных дождей. Были размыты дороги и повреждены мосты. Изначально сообщалось, что от внешнего мира было отрезано 12 сёл.

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