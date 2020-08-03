Набережные Челны, Татария, , 13:40 — REGNUM Прокуратура Набережных Челнов по факту падения двух кранов и получения травм работниками на предприятии «ТЭМПО» организовала проверку по выяснению обстоятельств случившегося. Об информирует пресс-служба республиканского надзорного органа.

Несчастный случай произошел ночью 2 августа, на территории Набережночелнинского трубного завода упали два мостовых крана. В результате инцидента пострадали два машиниста кранов, травмировавшие позвоночник. Оба госпитализированы в городскую больницу.

На место происшествия выезжал прокурор города Дмитрий Ерпелев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 27 июня вечером в Набережных Челнах сильный порыв ветра привел к падению двух 60-метровых строительных кранов марки В34. Первый случай — на стройплощадке в 34-м комплексе, второй — в 17-м комплексе поселка ЗЯБ. Пострадавших нет. В результате падения кранов полностью разрушены пять гаражей в ГСК «Ралли», еще пять боксов и один автомобиль.

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