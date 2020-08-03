Тбилиси, , 13:32 — REGNUM Сын экс-премьера Грузии, покойного Зураба Жвании Буса Жвания обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений внуку грузинского бизнесмена Гоги Топадзе Левану Топадзе.

Эту информацию, которую 2 августа распространяли грузинские телекомпании, сегодня подтверждает и МВД, по информации которого сыну Зураба Жвания уже предъявлено соответствующее обвинение.

Оба участника этого инцидента помещены в клинику с ранениями, нанесенными холодным оружием. Но состояние Левана Топадзе первоначально оценивалось как крайне тяжелое, так как одно из ранений было нанесено в область легких. Сегодня врачи говорят о стабилизации его состояния. Раны, которые отмечались у Бусы Жвании, были менее тяжелыми и опасными для здоровья.

Также сообщается, что драка случилась в доме Левана Топадзе, а обвиняемый был задержан «спустя несколько часов, по горячим следам».

Уголовное дело возбуждено по статье 117, часть 1, УК Грузии, которая предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что карается лишением свободы от 3 до 6 лет.