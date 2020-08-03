Омск, , 13:26 — REGNUM Мужчина, напавший на шестилетнюю девочку в подъезде в одном из домов Омска, задержан. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 августа в следственном управлении СКР по Омской области.

Расследование уголовного дела по факту нападения мужчины на ребёнка продолжается. Оно было возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

По версии следствия, 29 июля примерно в 21:00 в подъезде многоквартирного дома на улице 2-я Дачная в Омске неизвестный мужчина напал на шестилетнюю девочку. Он пытался оторвать её от перил, в которые она вцепилась, и увести с собой.

На крики девочки из квартиры, расположенной этажом выше, вышла её мать. В этот момент ребёнку удалось вырваться и убежать в свою квартиру. Злоумышленник сбежал.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля родители девочки сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Уточняется, что телесных повреждений ребёнок не получил.

Следователи ознакомились с записями с камеры наблюдения. 3 августа в результате проводимой совместно с полицией работы подозреваемый был задержан. Им оказался 29-летний безработный омич.

Подозреваемый опознан, обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

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