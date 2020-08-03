Барнаул, , 13:27 — REGNUM Владелец туристической базы в Алтайском крае, где нашли мёртвой семью из четырёх человек, помещён под стражу. Об этом сообщает 3 августа пресс-служба регионального главка СКР.

Владельца базы «Глобус» обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности гибель нескольких человек (статья 238 УК РФ). Его арестовали по ходатайству следствия.

На базе найдены многочисленные нарушения, в том числе — противопожарной безопасности. Деятельность базы приостановили, а посетителей выселили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на турбазе «Глобус» нашли мёртвыми семейную пару и их несовершеннолетних детей. Предположительно, семья отравилась окисью углерода после того, как в помещении бойлерной запустили два бензиновых электрогенератора.

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