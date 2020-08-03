Чита, , 13:13 — REGNUM Произошедшей в центре Читы коммунальной аварией и провалом, образовавшимся на месте канализационного коллектора, занялась прокуратура Забайкальского края. Как сообщил сегодня, 3 августа, начальник отдела управления прокуратуры края Александр Трухин, представители надзорного ведомства уже осуществили выезд на место происшествия с целью сбора необходимой информации.

«В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение, восстановление нарушенных прав и привлечение виновных к установленной законом ответственности», — пояснил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, серьёзная коммунальная авария произошла сегодня, 3 августа, в центре Читы: во время прокладки канализационного коллектора диаметром 800 мм обрушились стены котлована, перекрыв действующий канализационный коллектор диаметром тысяча мм. Без холодного и горячего водоснабжения остались множество людей.

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