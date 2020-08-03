Москва, , 13:19 — REGNUM До проведения полной технической экспертизы работа колеса обозрения в московском Измайловском парке, где ранее заклинило механизм одной из кабинок, приостановлена. Об этом 3 августа сообщили пресс-службе Мосгорпарка, передает РИА Новости.

«В настоящее время работу аттракциона приостановили до проведения технической экспертизы и установления причин произошедшего», — отметили в пресс-службе.

Также там уточнили, что инцидент на аттракционе «Большое колесо обозрения» в Измайловском парке произошёл 2 августа, когда на колесе заклинило одну из кабинок, в которой не было людей.

«Оператор аттракциона оперативно остановил колесо обозрения, кабинку привели в правильное положение», — указали в Мосгоспарке и добавили, что после пятиминутной остановки колесо было прокручено в ручном режиме, что позволило посетителям, которые находились в других кабинках, покинуть аттракцион.

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